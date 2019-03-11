Суд приговорил к 18 годам участника банды, готовившего нападение на судей в Ингушетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приговорил к 18 годам заключения Якуба Хашагульгова, признав его виновным в бандитизме, подготовке к покушению на судей Верховных судов Северной Осетии и Ингушетии и других преступлениях. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Якуба Хашагульгова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и определить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал председательствующий судья, оглашая приговор. Суд также прекратил уголовное преследование Хашагульгова по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") в связи с истечением срока давности.

Как установил суд, в ноябре 2008 года Хашагульгов добровольно вступил в преступное сообщество "Вилайят Галгайче" и входящую в него банду "Магас" на территории Ингушетии. Хашагульгов в составе банды принимал участие в незаконном обороте оружия, хранил дома самодельную бомбу, участвовал в поджоге кафе.

Из текста приговора также следует, что с ноября 2012 года по февраль 2013 года он готовился к покушению на судей Верховных судов Северной Осетии и Ингушетии и сотрудников правоохранительных органов. В частности, он собрал сведения о месте жительства судей, приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельную бомбу.

В 2015 году Северо-Кавказским окружным военным судом Хашагульгову на основании вердикта коллегии присяжных заседателей был вынесен оправдательный приговор. Коллегией Верховного суда РФ этот приговор был отменен.