В Ижевске арестовали терапевта за покушение на сбыт наркотиков

ИЖЕВСК, 11 марта. /ТАСС/. Врач-терапевт городской больницы Ижевска арестована за покушение на сбыт почти 3 кг наркотических средств синтетического производства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

"Врач-терапевт, подозреваемая в покушении на сбыт наркотиков, и еще два курьера, которые были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий, арестованы", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, было установлено, что 24-летняя врач-терапевт одной из больниц Ижевска является региональным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков.

Полицейские также задержали в Ижевске двух межрегиональных курьеров, уроженцев Пермского края. По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.