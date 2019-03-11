Обвиняемые в убийстве полицейских в Астрахани не признали в суде свою вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Семеро обвиняемых в убийстве сотрудников ДПС и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году не признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Северо-Кавказского окружного суда, где было оглашено обвинительное заключение в отношении фигурантов дела.

Уголовное дело возбуждено в отношении 11 организаторов и участников незаконного вооруженного формирования, которые в апреле 2017 года в Астрахани напали на сотрудников ДПС и Росгвардии, убив двух полицейских.

По данным следствия, с осени 2016 года по 2 апреля 2017 года Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев, являвшиеся приверженцами одной из запрещенных в России террористических организаций, создали в Астрахани незаконное вооруженное формирование. Ночью 4 апреля 2017 года они вместе с двумя соучастниками спровоцировали ДТП и вызвали наряд ДПС, а после прибытия стражей порядка убили их, завладели табельным оружием и скрылись. В ночь на 6 апреля 2017 года их пытались остановить для проверки сотрудники правоохранительных органов, но они открыли огонь, ранив трех сотрудников Росгвардии. Ответным огнем был уничтожен один из нападавших, в ходе боестолкновения еще трое злоумышленников были ликвидированы.

Ранее уголовное дело уже было на рассмотрении в Северо-Кавказском окружном военном суде, но было возвращено в прокуратуру Астраханской области для устранения недочетов в обвинительном заключении.