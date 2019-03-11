Суд в Петербурге перенес на 2 апреля рассмотрение дела о теракте в метро в 2017 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Московский окружной военный суд в понедельник на выездном заседании в Петербурге перенес на 2 апреля рассмотрение дела о теракте в метро 3 апреля 2017 года, передает корреспондент ТАСС.

"Судебное заседание отложить на 2 апреля в 10 утра", - сказал председательствующий судья Эдуард Морозов.

Перенос связан с тем, что подсудимых не доставили в здание суда.

Жертвами теракта, совершенного 3 апреля 2017 года, стали 15 человек, 67 получили ранения. По версии следствия, Акбаржон Джалилов в тот день пронес в метро два взрывных устройства. Одно из них, размещенное на платформе стации "Площадь Восстания", было своевременно обезврежено, другое он привел в действие в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

По делу о теракте были арестованы 11 человек. Как полагает следствие, члены этой преступной группы планировали совершить еще один теракт в одном из общественных мест Санкт-Петербурга, однако были задержаны.