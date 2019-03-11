МАК предложил содействие в расследовании причин авиакатастрофы в Эфиопии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов принять участие в расследовании причин крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет как международный независимый орган по расследованию авиационных происшествий, признанный в мире и имеющий опыт международного расследования, готов при необходимости принять участие в расследовании для установления причин этой авиакатастрофы и разработке мер по предотвращению подобных трагедий в будущем", - отметили в комитете.

В МАК выразили соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

10 марта выполнявший рейс маршрутом Аддис-Абебы - Найроби самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в районе города Бишофту. Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.