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Крушение Boeing 737 в Эфиопии
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МАК предложил содействие в расследовании причин авиакатастрофы в Эфиопии

В комитете отметили важность создания мер по предотвращению подобных трагедий в будущем

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов принять участие в расследовании причин крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МАК.

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"Межгосударственный авиационный комитет как международный независимый орган по расследованию авиационных происшествий, признанный в мире и имеющий опыт международного расследования, готов при необходимости принять участие в расследовании для установления причин этой авиакатастрофы и разработке мер по предотвращению подобных трагедий в будущем", - отметили в комитете.

В МАК выразили соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

10 марта выполнявший рейс маршрутом Аддис-Абебы - Найроби самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в районе города Бишофту. Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

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ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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