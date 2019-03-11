Источник: экс-подрядчика космодрома Восточный задержали в Чехии по делу о растрате

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Чехии задержали бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, заочно арестованного в РФ по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Виталий Гинзбург 19 января был задержан и помещен под временный арест в Чехии. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Россию", - сказал собеседник агентства.

Гинзбург обвиняется по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"), ч. 2 ст 145.1 ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы") и ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") УК РФ. В России он объявлен в международный розыск.

Другой источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что вменяемый Гинзбургу ущерб составляет более 680 млн рублей, а обвинение ему было заочно предъявлено 20 февраля 2019 года. Вменяемые ему преступления касаются периода 2016-2017 годов. "В отношении Гинзбурга были соединены в одно производство три уголовных дела", - отметил собеседник агентства. - Как следует из его допроса, вину он не признает и считает, что работа на предприятии не была выполнена, поэтому не была погашена сотрудникам зарплата".

Хамовническим судом Москвы суда в отношении Виталия Гинзбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции, либо с момента его задержания на территории России. В понедельник Мосгорсуд признал это решение законным и оно вступило в силу.

Ранее источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что Гинзбург (руководитель ООО "Экономические программы") уже привлекался к уголовной ответственности по делу о невыплате сотрудникам заработной платы в размере более 16 млн рублей. В ходе следствия был наложен арест на принадлежавший ему автомобиль Maserati, а сам Гинзбург находился под подпиской о невыезде.