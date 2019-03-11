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Суд в Кирове приговорил подростка к условному сроку за сбыт поддельных купюр

Вместе со своим другом 16-летний кировчанин сбывал поддельные пятитысячные купюры в ресторанах быстрого питания и мелких магазинах

КИРОВ, 11 марта. /ТАСС/. Суд приговорил несовершеннолетнего жителя Кирова к условному сроку за сбыт поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации"). По данным следствия, в сентябре 2018 года 16-летний кировчанин вместе с другом неоднократно сбывали через рестораны быстрого питания, мелкие магазины и пункты продажи кофе поддельные пятитысячные купюры. Своими действиями они причинили ущерб на сумму порядка 45 тыс. рублей.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора подростку", - говорится в сообщении. Кировчанин приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

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