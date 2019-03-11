В Татарстане возбудили дело после падения наледи с крыши дома на пенсионерку

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту получения 82-летней пенсионеркой травмы из-за падения наледи с крыши дома в Казани. Об этом в понедельник говорится в распространенном сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Днем 8 марта из-за схода наледи с крыши пятиэтажного дома по улице Газовая в Казани пострадала 82-летняя женщина. Ее доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом свода черепа. По данному факту следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

По данным следствия, пенсионерка пострадала из-за бездействия неустановленных сотрудников жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Механик", которые не обеспечили своевременную уборку наледи с крыши. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СУ СК РФ по Татарстану.