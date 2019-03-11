Обнаружены оба черных ящика разбившегося эфиопского авиалайнера

ТАСС, 11 марта. Два бортовых самописца обнаружены в понедельник на месте крушения авиалайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщила в своем Twitter авиакомпания.
Работающие на месте катастрофы специалисты нашли параметрический самописец (Flight data recorder) и речевой самописец (Cockpit voice recorder) с записью разговоров пилотов. Поисковая операция продолжается, собираются фрагменты лайнера, который при столкновении с землей полностью разрушился, человеческие останки вывозят на идентификацию.
Accident Bulletin no. 6— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 11 марта 2019 г.
Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local Time
The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered.
10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.