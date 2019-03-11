Обнаружены оба черных ящика разбившегося эфиопского авиалайнера

ТАСС, 11 марта. Два бортовых самописца обнаружены в понедельник на месте крушения авиалайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщила в своем Twitter авиакомпания.

Работающие на месте катастрофы специалисты нашли параметрический самописец (Flight data recorder) и речевой самописец (Cockpit voice recorder) с записью разговоров пилотов. Поисковая операция продолжается, собираются фрагменты лайнера, который при столкновении с землей полностью разрушился, человеческие останки вывозят на идентификацию.