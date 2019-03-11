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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Обнаружены оба черных ящика разбившегося эфиопского авиалайнера

Поисковая операция на месте крушения Boeing 737 MAX продолжается

ТАСС, 11 марта. Два бортовых самописца обнаружены в понедельник на месте крушения авиалайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщила в своем Twitter авиакомпания.

Работающие на месте катастрофы специалисты нашли параметрический самописец (Flight data recorder) и речевой самописец (Cockpit voice recorder) с записью разговоров пилотов. Поисковая операция продолжается, собираются фрагменты лайнера, который при столкновении с землей полностью разрушился, человеческие останки вывозят на идентификацию.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

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ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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