Более 500 человек эвакуировали из школы в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Около 500 человек эвакуированы из школы, расположенной в столичном районе Замоскворечье, из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию и МЧС поступил сигнал о минировании школы, расположенной в районе Кадашевского тупика в Замоскворечье. На место прибыли представители экстренных служб, в том числе кинологи с собакой. В целях безопасности из здания учебного заведения эвакуированы более 500 человек", - сказал собеседник агентства.

В последние месяцы поступало множество сообщений об угрозах взрыва в столичных торговых центрах, зданиях государственных учреждений и иных организаций. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.