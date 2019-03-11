Рабочие обнаружили авиабомбу весом 100 кг на территории гимназии в Белгородской области

ТАСС, 11 марта. Рабочие обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом 100 кг при проведении земельных работ на территории гимназии в поселке Майский Белгородской области. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В поселке Майский Белгородской области при проведении земельных работ на территории "МОУ Майская гимназия" рабочим был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны. Выехавшие к месту происшествия взрывотехники поисково-спасательной службы изъяли фугасную авиабомбу весом 100 кг", - говорится в сообщении ведомства.

Взрывотехники поисково-спасательной службы региона ликвидировали авиабомбу на специальном полигоне.