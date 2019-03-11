Суд в Петербурге назначил условные сроки подросткам, избивавшим в метро выходцев из Азии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ленинский суд Петербурга приговорил к условным срокам двух молодых людей, которые два года назад избили нескольких выходцев из стран Азии по мотивам национальной ненависти в вагонах метро. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Павлова и несовершеннолетнего молодого человека, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") и ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Действия, направленные на возбуждение ненависти, совершенные публично"). Павлову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года. Второму фигуранту дела в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года", - сообщили в пресс-службе.

В деле был еще один фигурант, который в момент совершения преступления был несовершеннолетним, сейчас ему уже исполнилось 19 лет, по данным правоохранительных органов, он скрывается от правосудия на территории Эстонии.

Как установил суд, в декабре 2017 года трое молодых людей в одном из вагонов поезда на станции метро "Технологический институт" напали на гражданина Мьянмы, которому нанесли не менее пяти ударов по голове и телу. Затем, забежав в другой поезд, они избили еще одного человека с ярко выраженной азиатской внешностью и вытолкнули его из вагона на платформу. Находясь в вагоне движущегося поезда, они напали на третьего выходца из Азии и нанесли ему побои, их действия пресекли пассажиры вагона.

Осужденные вину признали частично: они заявили, что избили нескольких человек в декабре 2017 года, но отметили, что не ставили целью разжигание межнациональной розни.