В Южной Корее судно "Партизан" обесточили из-за отказа бункеровщиков продавать топливо

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Руководство компании "Гудзон" заявило протест капитану южнокорейского порта Поханг, где сейчас находится принадлежащее компании судно "Партизан", в связи с отказом местных бункеровщиков снабжать теплоход топливом. Это привело к отключению электричества на борту. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель директора "Гудзона" Валерий Улискин.

Суда компании "Гудзон" осенью 2018 года имели проблемы с заходом в южнокорейские порты. Судовые агенты отказывались заниматься их постановкой к причалу, ссылаясь на внесение компании в санкционный список Минфина США по КНДР. Официальные власти Южной Кореи отрицали какие-либо ограничения для судов "Гудзона". "Партизан" прибыл в Поханг на прошлой неделе с грузом металлолома.

"Из-за отказа коммерческих бункеровщиков, боящихся вторичных санкций со стороны США, снабжать судно топливом, сложилась аварийная ситуация. На "Партизане" встали генераторы и отключено электричество. Принято решение переселить команду в отель, так как обеспечить для них безопасные условия на борту сейчас невозможно. В связи с этим мы заявили протест капитану порта и властям Поханга, а также отправили копию письма в российские официальные структуры", - рассказал Улискин.

По его словам, согласно международным правилам, администрация порта обязана обеспечить безопасность судов и людей на борту. Однако текущую ситуацию безопасной назвать нельзя. "Если нам не хотят продавать топливо частные компания, то пусть это сделает администрация порта", - добавил собеседник агентства.

В 2018 году минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ "Судоходная компания "Гудзон". В списке также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН".

По словам представителей компании, из названных шести судов только один является нефтеналивным танкером, которые мог бы обеспечивать другие суда нефтепродуктами. Остальные пять - грузовые и специальные суда, одно из которых вообще не имеет документов для выхода за рубеж. А сам танкер был передан 2017 году "Приморской морской логистической компании", а до этого в северную Корею в последний раз заходил в 2016 году.