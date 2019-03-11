Стрелявшего по сверстникам школьника на Кубани поместили в центр временного содержания

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Ученик школы в станице Ахтанизовской Краснодарского края, стрелявший в сверстников, помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Краснодаре. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по воспитательной работе школы Инга Менайленко.

4 марта 14-летний ученик средней школы номер 10 принес в учебное заведение пистолет. Его безуспешно пытались отобрать директор и завуч. Сообщалось, что подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета возле продуктового магазина неподалеку из-за того, что сверстники отказались давать ему деньги, пострадали пять человек. 6 марта глава Темрюкского района Федор Бабенков уточнил, что, по предварительной версии, школьник стрелял из игрушечного пистолета.

"Состоялся суд. По решению суда его [школьника] отправили в центр временного содержания [для несовершеннолетних правонарушителей] в Краснодаре сроком на месяц", - сказала Менайленко.

Следствие проводит проверку по факту инцидента.