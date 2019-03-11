{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стрелявшего по сверстникам школьника на Кубани поместили в центр временного содержания

Там он будет находится один месяц

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Ученик школы в станице Ахтанизовской Краснодарского края, стрелявший в сверстников, помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Краснодаре. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по воспитательной работе школы Инга Менайленко.

4 марта 14-летний ученик средней школы номер 10 принес в учебное заведение пистолет. Его безуспешно пытались отобрать директор и завуч. Сообщалось, что подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета возле продуктового магазина неподалеку из-за того, что сверстники отказались давать ему деньги, пострадали пять человек. 6 марта глава Темрюкского района Федор Бабенков уточнил, что, по предварительной версии, школьник стрелял из игрушечного пистолета.

"Состоялся суд. По решению суда его [школьника] отправили в центр временного содержания [для несовершеннолетних правонарушителей] в Краснодаре сроком на месяц", - сказала Менайленко.

Следствие проводит проверку по факту инцидента.

Теги
РоссияКраснодарский край
СК проверит действия полицейских, отказавшихся вскрывать квартиру с истощенной девочкой
Ребенок находится в реанимации
Читать полностью