Замначальника отдела Росморречфлота арестовали за взятку в 1 млн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Суд арестовал заместителя начальника отдела управления транспортной безопасности Росморречфлота по обвинению в получении взятки в размере 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следствием установлено, что в период с августа 2017 по январь 2018 года обвиняемый в служебном помещении от генерального директора одной из коммерческих организаций получил взятку более 1 млн рублей за оказание содействия последнему в проведении мероприятий по аккредитации возглавляемой им коммерческой организации, а также за непроведение комплексных проверок деятельности данного предприятия", - сообщили в СК.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), в отношении взяткодателя - по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал.

"В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе. Сейчас следственной группой Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ совместно с Главным управлением на транспорте МВД РФ проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе обыски в его жилище и в служебном кабинете, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.