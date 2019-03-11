Суд направил взорвавшего жилой дом в Ижевске на принудительное лечение

ИЖЕВСК, 11 марта. /ТАСС/. Верховный суд Удмуртии направил устроившего взрыв газа в жилом доме в Ижевске Александра Копытова, который был признан невменяемым, на принудительное медицинское лечение в стационарных условиях с интенсивным наблюдением. Об этом в понедельник сообщил судья Сергей Колегов, зачитывая постановление.

9 ноября 2017 года в Ижевске в результате взрыва бытового газа полностью обрушился угловой подъезд девятиэтажного жилого дома по улице Удмуртской, 261. Погибли семь человек, в том числе двое детей, травмы получили 11 человек, включая трех подростков. Без квартир остались 32 семьи, все они позже получили от властей жилищные сертификаты на общую сумму 85 млн рублей. Правоохранительными органами был задержан житель дома Александр Копытов, который, по версии следствия, на почве личной неприязни к соседям отсоединил шланг от газового крана, открыл его и ушел из дома, оставив закрытыми окна и включенным в розетку холодильник.

"Суд постановил освободить Копытова Александра Анатольевича от уголовной ответственности за совершенное деяние. Применить к Копытову принудительную меру медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Гражданские иски потерпевших оставить без рассмотрения", - зачитал решение Колегов.

Он также сказал, что до вступления постановления в законную силу Копытов будет содержаться в республиканской клинической психиатрической больнице. Прокурор Эльвира Юсупзянова уточнила журналистам, что срок лечения для осужденного будет устанавливать коллегия врачей. Она также отметила, что после вынесения постановления пострадавшие вправе подать иски о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства, ответчиками по которым могут стать родственники Копытова.

Ранее сообщалось, что 8 октября 2018 года Верховный суд Удмуртии приступил к рассмотрению дела по существу. Во время судебного расследования подсудимый, который ранее частично признал свою вину, в суде не присутствовал, так как в силу психического заболевания был признан невменяемым, неспособным понимать суть происходящего и давать показания. Его интересы в суде представлял брат Сергей Копытов. Потерпевшими по делу признаны 459 человек.