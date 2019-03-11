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"Уральские авиалинии" назвали причину вынужденной посадки самолета в Баку

Экипаж получил информацию о возможном наличии посторонних предметов на борту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вынужденно приземлился в аэропорту Баку из-за информации о возможном наличии на борту посторонних предметов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"При выполнении рейса U6-1116 Бахрейн - Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности", - сказали в пресс-службе.

Представитель авиаперевозчика добавил, что посадка в аэропорту Баку выполнена благополучно.

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