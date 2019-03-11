В Белоруссии задержали главу государственного фармацевтического холдинга

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело в отношении генерального директора республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром". Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в понедельник в следственном ведомстве.

"Должностному лицу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса в связи с получением взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию", - отметили в комитете.

В СК проинформировали, что его заключили под стражу.

Холдинг "Белфармпром" был создан летом 2017 года вместо департамента фармацевтической промышленности минздрава Белоруссии.