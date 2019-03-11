Фигуранта дела о хищении из банка "Советский" приговорили к 2,5 года колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Суд в Петербурге в понедельник приговорил бывшего владельца британского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова к 2,5 года колонии по делу о хищении средств банка "Советский". Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Антонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима, штрафа в 300 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Антонов взят под стражу в зале суда.

В суде ранее сообщалось, что Антонов признал вину в хищении средств и дал показания против экс-главы банка Станислава Митрушина, находящегося в международном розыске и обвиняемого в мошенничестве, а также указал на ряд других соучастников преступления. По материалам суда, в 2015 году Антонов вместе с несколькими руководителями "Советского" разработали план для хищения денег банка - они организовали заключение ничем не обеспеченного кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 150 млн рублей с процентной ставкой 18% годовых и сроком погашения 5 октября 2018 года. Соучастники, считают следователи, получив деньги, присвоили их. После признательных показаний Антонова суд осенью прошлого года смягчил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Еще в рамках досудебного следствия бизнесмен компенсировал 10 млн рублей и обратился к следствию с просьбой арестовать его недвижимость и землю на Рублевском шоссе в Москве в счет будущей компенсации ущерба банка.

В 2015 году ЦБ РФ ввел в банке "Советский" временную администрацию. В июле прошлого года лицензия банка "Советский" была отозвана.