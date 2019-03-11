Пассажиров севшего в Баку лайнера "Уральских авиалиний" эвакуировали

БАКУ, 11 марта. /ТАСС/. Все пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Бахрейна в Москву и совершившего экстренную посадку в Баку из-за подозрений на наличие на борту бомбы, эвакуированы. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Все пассажиры самолета эвакуированы и находятся сейчас в терминале аэропорта", - сообщили в аэропорту. На борту лайнера находились 225 человек, в том числе экипаж.

По данным пресс-службы, сейчас проводится осмотр воздушного судна. Информацией о том, когда и каким бортом пассажиры будут отправлены в пункт назначения, в аэропорту пока не располагают.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в понедельник совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной вынужденной посадки, как сообщили в пресс-службе аэропорта, стало "подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета".