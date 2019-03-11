Посольство РФ в Чехии подтвердило задержание экс-подрядчика космодрома Восточный

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Посольство России в Чехии в понедельник подтвердило ТАСС информацию о задержании чешскими правоохранительными органами бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, заочно арестованного в РФ по делу о растрате.

"Такая информация имеется, - сказали в посольстве. - Вопрос о дальнейшей судьбе задержанного решается напрямую между правоохранительными органами РФ и Чехии".

Ранее российский источник ТАСС в силовых структурах сообщил о задержании в Чехии Гинзбурга. По информации источника, задержанный ожидает экстрадиции в РФ.

Гинзбурга обвиняют по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 145.1 ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы") и ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") УК РФ. В России он объявлен в международный розыск.

Другой источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что вменяемый Гинзбургу ущерб составляет более 680 млн рублей, а обвинение ему было заочно предъявлено 20 февраля 2019 года. Вменяемые ему преступления касаются периода 2016-2017 годов.