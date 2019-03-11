Глава отдела ЦИБ ФСБ и сотрудник "Лаборатории Касперского" обжаловали приговор о госизмене

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Защита осужденных по делу о госизмене бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова обжаловала вынесенный им приговор. Об этом ТАСС сообщили в Московском окружном военном суде.

"В суд поступила жалоба на приговор в отношении Михайлова и Стоянова", - сказал собеседник агентства.

26 февраля Московский окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима Сергея Михайлова и к 14 годам - Руслана Стоянова, признав их виновными в госизмене. По решению суда им также назначен штраф: Михайлову - в размере 400 тыс. рублей, Стоянову - 150 тыс. рублей. Кроме того, решением суда бывший сотрудник ФСБ лишен воинского звания полковник запаса и государственных наград: ордена "За военные заслуги", орденов "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней. Михайлов признан виновным в двух эпизодах госизмены.

Уголовное дело имеет гриф "секретно", поэтому весь судебный процесс проходил в закрытом режиме. Как сообщалось ранее, по мнению следователей, обвиняемые передавали США сведения, составляющие государственную тайну. Об их аресте стало известно в январе 2017 года.