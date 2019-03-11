В Армении задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений российскому военнослужащему

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Армении задержал 29-летнего жителя Ширакской области республики, который подозревается в нанесении ножевых ранений 22-летнему военнослужащему 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Наира Арутюнян.

"По подозрению в нанесении тяжелых ножевых ранений военнослужащему 102-й базы задержан гражданин Армении, житель Ширакской области 1990 года рождения. Он явился с повинной в Следственный комитет", - сообщила Арутюнян.

Ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 8 марта в медицинский центр Гюмри был доставлен гражданин с колюще-режущим ранением в области грудной клетки. Со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что раненый - 22-летний гражданин РФ Раджан Кажимиров, военнослужащий российской военной базы в Гюмри. По словам врачей, раненый не в состоянии давать объяснения.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.