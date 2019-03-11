Reuters: самолет Ethiopian Airlines сделал крутой поворот перед крушением

ТАСС, 11 марта. Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines сделал крутой поворот перед крушением. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух очевидцев.

По их словам, перед крушением самолет пытался набрать высоту и сделал крутой поворот, передает агентство. Очевидцы также отметили, что лайнер оставлял за собой дым и издавал странные звуки. Один из них также указал, что видел маленькие частицы, напоминавшие бумагу, вылетавшие из самолета.

Ранее генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам заявил на пресс-конференции, что перед вылетом у самолета не было выявлено никаких технических неисправностей. Он отметил, что вскоре после взлета командир корабля подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт, после чего связь с самолетом пропала. По некоторым данным, было задымление, также указал Гебремариам. Причины катастрофы на данный момент не установлены.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет "Боинг-737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.