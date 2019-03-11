СК начал проверку после сообщения о подмене ребенка в роддоме в Саратовской области

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку после сообщения о подмене ребенка в одном из роддомов в Саратовской области 29 лет назад. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Выявлено сообщение о подмене ребенка в медицинском учреждении. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В понедельник на одном из федеральных телеканалов вышла программа, в которой показан сюжет о семье, проживающих в поселке Мокроус Саратовской области. Из содержания телесюжета следует, что супруги, воспитавшие дочь, предполагают, что она не является их ребенком, так как 29 лет назад при рождении ее подменили в роддоме. Проведенная организаторами программы экспертиза подтвердила, что женщина, которая согласно документов записана дочерью указанной супружеской пары, в действительности не является их биологическим ребенком.

Как уточняется в сообщении, теперь следователи планируют истребовать медицинскую документацию, опросить врачей и установить лиц, по вине которых произошла подмена ребенка.