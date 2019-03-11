Работник зоовыставки в Чувашии подозревается в хищении попугая стоимостью 180 тыс. рублей

ТАСС, 11 марта. Полицейские Чувашии задержали жителя Ставропольского края, который подозревается в хищении попугая стоимостью 180 тыс. рублей с зоовыставки, где работал мужчина. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой МВД по республике.

"В отдел полиции № 6 Управления МВД России по городу Чебоксары обратились работники передвижной зоовыставки, заявившие о пропаже попугая ценной породы стоимостью порядка 180 тыс. рублей <...> Подозреваемый был задержан по горячим следам во Владимирской области на одной из железнодорожных станций. Молодой человек вместе с попугаем был снят с поезда "Казань-Москва" и доставлен обратно в Чебоксары", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что 20-летний мужчина около месяца работал на передвижной зоовыставке, которая размещалась в одном из торговых центров. После пропажи птицы он отсутствовал на рабочем месте и не отвечал на звонки.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Отмечается, что он неоднократно судим за кражу, побои и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчина на момент задержания находился в федеральном розыске, так как уклонялся от обязательных работ за предыдущую судимость.

Попугай породы ара возвращен владельцам. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").