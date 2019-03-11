В Крыму обезврежены три авиабомбы времен Великой Отечественной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Саперы Главного управления МЧС по Республике Крым обезвредили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны неподалеку от села Курортное Ленинского района, сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по уничтожению трех авиабомб. Опасная находка была расположена в двух километрах от с. Курортное Ленинского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о находке поступило от местного жителя. Он, проезжая на автомобиле, увидел возле поля металлический предмет, который по внешнему виду напоминал боеприпас. Саперы идентифицировали предмет как фугасную осколочную авиабомбу весом 50 кг (ФАБ-50). После дополнительного обследования металлодетектором сотрудники МЧС нашли еще зажигательную авиабомбу весом 50 кг (ЗАБ-50) и осколочную весом 20 кг (АО-20).

Все найденные снаряды были извлечены из земли и доставлены на специальный полигон, где были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности.