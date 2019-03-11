Победитель конкурса по поеданию блинов во Владимире умер от асфиксии

ВЛАДИМИР, 11 марта. /ТАСС/. Асфиксия стала причиной смерти мужчины, победившего в конкурсе по поеданию блинов во Владимире, следствие также установило, что он был пьян. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

Следствие начало доследственную проверку по факту гибели мужчины после победы в конкурсе по поеданию блинов во Владимире 8 марта.

"Причина смерти - асфиксия, но все взаимосвязано с участием в этом конкурсе. Пищевод забит этим продуктом. Кроме того, мужчина был в нетрезвом состоянии. Поэтому вопрос: кого могут допускать организаторы к участию в таких конкурсах", - сообщила старший помощник руководителя управления Ирина Минина.