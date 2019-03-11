Полиция поставила на учет ученика школы на Кубани, стрелявшего по сверстникам

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Ученик школы на Кубани, стрелявший по сверстникам, поставлен на учет в отделении по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Раннее заместитель директора по воспитательной работе средней школы №10 в станице Ахтанизовской Темрюкского района Инга Менайленко сообщила ТАСС, что ученик школы, который стрелял по сверстникам, направлен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Краснодаре.

"[Он] поставлен на учет в отделе по делам несовершеннолетних в ОМВД России по Темрюку", - сказал Рунов.

Собеседник агентства уточнил, что полиция завершила проверку по факту случившегося, в центр содержания несовершеннолетних подростка направили на 30 суток за совершение общественно-опасного деяния, к административной ответственности его не привлекли. "С целью предупреждения совершения повторных общественно-опасных деяний, это практика, которая распространена в работе с несовершеннолетними", - добавил он.