Суд в Петербурге оштрафовал проводницу по делу об обрушении трапа на Московском вокзале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование и назначил штраф проводнице Наталье Щербаковой по делу об обрушении трапа на платформе Московского вокзала в октябре прошлого года. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Натальи Щербаковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"), ... и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Суд установил, что Щербакова, будучи проводником пассажирского вагона № 02/13803 поезда, следовавшего 13 октября 2018 из Москвы в Петербург, по прибытии на Московский вокзал установила трап между платформой и откидной площадкой, не проверив его устойчивость. В результате при переходе пострадала женщина, под которой трап обрушился. Пассажирка упала, застряв между вагоном и перроном, получила множественные переломы.

Щербакова вину признала, раскаялась, принесла потерпевшей извинения и возместила причиненный вред.