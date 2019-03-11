Вылетевший из Кишинева в Москву самолет Fly One вернулся в аэропорт вылета

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Fly One, выполнявший в понедельник рейс по маршруту Кишинев - Москва (рейс 5F 121), вернулся в аэропорт вылета. Эту информацию ТАСС подтвердили в справочной службе Кишиневского международного аэропорта.

"Самолет благополучно приземлился", - сказал сотрудник справочной. Пока не известно, как пассажиров отправят в Москву. "Пока мы объявили задержку", - уточнил сотрудник справочной службы. Получить информацию в авиакомпании Fly One корреспонденту ТАСС не удалось.

Портал Runway 08 на своей странице в Facebook объясняет экстренную посадку лайнера разгерметизацией салона.