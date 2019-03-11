В ООН уточнили число сотрудников, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

ООН, 11 марта. /ТАСС/. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник сообщил, что, по последним данным, 21 сотрудник организации погиб в авиакатастрофе в Эфиопии, они направлялись на конференцию в Найроби. Ранее в офисе генсека заявляли о 22 погибших.

"Данные о количестве погибших несколько раз менялись, - отметил он. - По самой последней информации, у нас есть подтверждение о гибели 21 сотрудника разных подразделений. Большинство из них направлялись в Найроби для участия в заседании Ассамблеи ООН по окружающей среде, многие работали во Всемирной продовольственной организации". При этом Дюжаррик пояснил, что личности не всех погибших на данный момент установлены.

"Сейчас мы занимаемся тем, чтобы обеспечить помощь семьям погибших, - добавил он. - Мы находимся в контакте с властями Эфиопии относительно расследования трагедии". Он признал, что для ООН это одна из самых тяжелых трагедий в истории организации.

По телефонной связи с журналистами пообщался глава офиса ООН по окружающей среде Сатья Трипати. Он сообщил, что, несмотря на тяжелую и траурную атмосферу на конференции в Найроби, ее участники стараются принять необходимые резолюции, важные для сохранения окружающей среды и продовольственной безопасности. "Многие сотрудники ООН посвятили этой цели свою жизнь, и мы должны продолжать работу в том числе в память о них", - сказал Трипати.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник на мероприятии, посвященном вопросу увеличения числа женщин в органах власти, также затронул тему авиакатастрофы. "Это печальный день для всего мира и особенно для ООН, - отметил он. - Я приношу глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, правительствам стран и народу Эфиопии, всем, кого затронула эта трагедия".