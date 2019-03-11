На борту самолета "Уральских авиалиний" бомбы не обнаружено

БАКУ, 11 марта. /ТАСС/. Осмотр самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего в понедельник в Баку по подозрению в наличии бомбы на борту, завершен, взрывное устройство не обнаружено. Об этом корреспонденту ТАСС заявила пресс-секретарь посольства РФ в Азербайджане Мария Осипова.

"Сотрудники посольства РФ, находящиеся в аэропорту, сообщили, что осмотр самолета практически завершен, взрывного устройства не обнаружено", - подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, командир экипажа принял решение остаться на ночь в Баку. "Самолет вылетит в Москву завтра в первой половине дня", - добавила она.

Ранее в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили, что пассажиры будут размещены в отеле.

Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку в понедельник днем. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной вынужденной посадки стало "подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы в самолете". На борту находились 225 человек, включая экипаж.