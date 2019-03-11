На юго-востоке Чехии автобус с детьми попал в ДТП

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Автобус, в котором находились 14 детей, попал в аварию в понедельник близ города Йиглава на юго-востоке Чехии. Об этом сообщила журналистам ответственный сотрудник национальной Службы скорой медицинской помощи Владислава Филова.

"В результате аварии автобуса, съехавшего по пока не ясным причинам с шоссе и врезавшегося в дерево, большинство детей и находившийся при них взрослых получили легкие ранения, - отметила она. - Один ребенок с ранениями средней степени тяжести вертолетом был доставлен в клинику. Он размещен в отделении детской травматологии".

Несмотря на легкий характер ранений остальные пассажиры автобуса также были направлены в больницы на обследование. ЧП расследует специально созданная комиссии, состоящая из экспертов правоохранительных органов.