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Арест главы Nissan и Renault

СМИ: во Франции прокуратура начала расследование в связи со свадьбой Гона в Версале

Расследование было начато по запросу Renault. Как сообщила ранее Le Figaro, мероприятие, которое состоялось 8 октября 2016 года, обошлось в €50 тыс.

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Прокуратура города Нантер начала официальное расследование обстоятельств, при которых состоялся банкет в Версале по случаю свадьбы экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает в понедельник телеканал BFM.

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Расследование было начато по запросу компании Renault, которая сообщала о намерении обратиться в судебные органы еще 7 февраля. Дело будет передано в Центральный офис по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями.

Как сообщила ранее газета Le Figaro, 8 октября 2016 года Карлос Гон отпраздновал свадьбу в Большом Трианоне (один из дворцов на территории Версаля). Стоимость мероприятия составила около €50 тыс., однако, согласно итоговой счет-фактуре, мероприятие было указано как "предложение Версаля". Отмечалось, что данная услуга могла быть предоставлена в рамках меценатского договора, подписанного между автопроизводителем и администрацией дворцового комплекса. В этой связи юристы выразили мнение, что данная услуга носит исключительно частный характер, не отвечающий интересам компании.

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