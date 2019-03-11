Полиция задержала мужчину, напавшего в Зеленограде на прохожих с железным прутом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Столичные полицейские задержалимужчину, напавшего на прохожих с железным прутом в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение, что по аллее ходит неизвестный мужчина с железным прутом и наносит телесные повреждения прохожим. Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан подозреваемый и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию поступили из медучреждения два сообщения о полученных гражданами травмах. По факту происшествия проводится проверка.