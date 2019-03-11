Прокуратура требует для предполагаемого организатора "тамбовской ОПГ" Барсукова 24,5 года

В понедельник в Куйбышевском райсуде закончились прения сторон по делу об организации "тамбовской ОПГ", вину в создании которой Барсуков не признал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Сторона обвинения в рамках дела о создании организованного преступного сообщества просит Куйбышевский районный суд Петербурга приговорить предполагаемого руководителя "тамбовского сообщества" Владимира Барсукова (Кумарина) к 24 годам и шести месяцам колонии. Об этом ТАСС сообщил адвокат фигуранта Константин Кузьминых.

"По совокупности, с учетом ранее полученных Барсуковым [сроков], обвинение просит осудить его на 24,5 года колонии <…> [По мнению защиты], сторона обвинения не представила доказательств вины Барсукова, она доказывала эпизоды, связанные с хищением, производства по ним были прекращены ранее в связи с истечением сроков давности", - сказал адвокат.

До октября 2017 года бизнесмен Владимир Барсуков содержался в московском изоляторе "Матросская тишина". В 2009 году он получил приговор за рейдерство, в 2016 году - за убийство и покушения на убийство. Полтора года назад его доставили из Москвы в Петербург, где начали слушать дело о создании преступного сообщества.

Дело "тамбовской ОПГ"

Действовавшая в Петербурге в конце 1990-х - начале 2000-х годов "тамбовская" преступная группа считалась одной из самых влиятельных группировок. Ее участники занимались убийствами, в том числе заказными, рэкетом, разбоями и иными тяжкими преступлениями.

По версии следствия, участники "тамбовского сообщества", которым руководил Барсуков, участвовали в рейдерских захватах недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам. Следователи считают, что фигуранты дела подделывали учредительные документы организаций, оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников и незаконно вносили изменения в информацию о топ-менеджменте компаний в Единый государственный реестр юридических лиц.

Ранее на стадии предварительных судебных слушаний было прекращено за истечением сроков давности уголовное преследование по делам о рейдерских захватах недвижимости Петербургского нефтяного терминала, универсама "Пулковский", Кондитерской фабрики имени Н. К. Крупской в отношении участников "тамбовской" организованной преступной группировки. На скамье подсудимых остались два предполагаемых организатора преступного сообщества - Барсуков и Вячеслав Дроков. Для второго фигуранта прокуратура, по словам адвоката Константина Кузьминых, по совокупности обвинений запросила 21 год колонии.