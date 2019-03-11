AP: хвостовая часть самолета Ethiopian Airlines начала дымиться до его падения

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Хвостовая часть самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines начала дымиться до того, как он упал. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press .

Как оно отмечает, данная информация предоставлена человеком, который стал свидетелем авиакатастрофы, произошедшей в Эфиопии 10 марта. По словам очевидца, лайнер перед падением дважды резко повернул. После того, как он упал, прогремел взрыв.

Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.