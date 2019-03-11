Спецслужбы Азербайджана сообщили об отсутствии бомбы на борту российского самолета

БАКУ, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана провели комплексную антитеррористическую проверку в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшем в Баку в понедельник, взрывчатые вещества и взрывные устройства на борту не обнаружены. Об этом говорится в сообщении Службы госбезопасности (СГБ) республики.

"Оперативно-следственная группа, состоящая из специалистов правоохранительных органов, и состав специального назначения провели в самолете с использованием технических, кинологических и других средств комплексную антитеррористическую проверку. В результате выявлено отсутствие в самолете взрывчатых веществ и взрывных устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с инцидентом по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан штаб во главе с начальником СГБ Мадатом Гулиевым.

"В настоящее время пассажиры и члены экипажа воздушного судна размещены в соответствующем порядке. В кратчайшее время будет обеспечена отправка самолета в пункт назначения", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что самолет "Уральских авиалиний" будет отправлен в Москву во вторник утром.

Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку в понедельник днем. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной вынужденной посадки стало "подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы в самолете". На борту находились 225 человек, включая экипаж.