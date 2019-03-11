СМИ: задержки рейсов из главного аэропорта Венесуэлы превышают 12 часов

КАРАКАС, 12 марта. /ТАСС/. Международные перелеты из аэропорта Майкетия, обслуживающего столицу Венесуэлы, выполняются с опозданием более чем в 12 часов. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Union Radio.

Главный аэропорт Боливарианской Республики практически полностью обесточен. Мощности резервных генераторов хватает только для освещения взлетно-посадочных полос и выполнения некоторых административных задач.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Президент Николас Мадуро возложил ответственность за случившееся на "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения. По мнению некоторых экспертов, авария в системе электроснабжения Венесуэлы стала беспрецедентной по масштабам.

В понедельник Мадуро сообщил, что власти продолжают работать над восстановлением подачи электричества, однако не сообщил, когда она возобновится в полном объеме. В тот же день Национальная ассамблея (однопалатный парламент) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии.