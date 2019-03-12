Мехди Неммуша приговорили к пожизненному заключению за теракт в Еврейском музее Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Мехди Неммуш приговорен к пожизненному заключению за террористический акт в Еврейском музее Брюсселя 24 мая 2014 года, в результате которого погибли четыре человека. Такое решение вынес в понедельник поздно вечером Суд Брюсселя.

"Суд приговорил подозреваемого Неммуша к пожизненному заключению", - говорится в решении суда.

8 марта суд присяжных признал его виновным в убийстве в целях терроризма четырех человек.

Расстрел из автомата четверых посетителей Еврейского музея стал первым терактом в Европе, совершенным от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Неммуш является гражданином Франции алжирского происхождения. Он принимал активное участие в войне в Сирии на стороне ИГ, в ходе суда он был также опознан как один из надсмотрщиков, который пытал в Сирии европейских заложников этой террористической организации, в том числе журналистов.

Осужденные на пожизненное заключение в Бельгии обычно выходят из тюрьмы через 8-10 лет за счет целой системы льгот и поблажек.