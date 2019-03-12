Сообщение о бомбе в аэропорту Якутска не подтвердилось

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Информация о бомбе в аэропорту Якутска не подтвердилась, все службы аэропорта работают в штатном режиме, сообщила ТАСС во вторник начальник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу Ольга Мироненко.

"Сообщение [о заложенной бомбе] не подтвердилось. В данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила Мироненко.

Она добавила, что на место происшествия выезжали экстренные службы, кинологи Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте, Росгвардии.

Ранее сообщалось, что аэропорт Якутска эвакуировали после звонка о якобы заложенной бомбе. Все пассажиры и работники аэропорта были переведены в ближайший эвакуационный пункт - в гостиницу "Лайнер". Были приостановлены вылеты четырех рейсов.