Вандалы осквернили католический храм в Страсбурге

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Неизвестные устроили погром в церкви Сен-Луи в районе Робертсау. Об этом сообщила в понедельник вечером радиостанция France Bleu.

По ее данным, настоятель храма кюре Дидье Мюнцингер обнаружил зал в разгромленном состоянии примерно в 17:00 по местному времени (19:00 мск), когда прибыл в церковь, чтобы подготовить вечернюю службу. По его словам, неизвестные распылили все огнетушители на стены и скамейки для прихожан, уронили с постамента статую Святого Иосифа, а также несколько подсвечников, опрокинули чан со святой водой в кабинку для исповедания и сорвали терновый венец с изваяния распятого Иисуса Христа. Вместе с тем никаких надписей или символов на стенах или на мебели вандалы не оставили. Следов взлома также не было обнаружено, поскольку, как отметил Мюнцингер, главный вход храма всегда открыт в дневное время.

"Подобное неуважение к святыне нашего общества вызывает серьезную обеспокоенность, - написал в своем Facebook помощник мэра Страсбурга Ален Фонтанель. - Полиция прибыла на место, чтобы собрать показания и как можно скорее начать судебное преследование [вандалов]".

За исключением реакции местных чиновников и духовенства, никакого отклика от представителей правительства и политических партий на данное происшествие в СМИ пока не появилось. Вместе с тем довольно широкий резонанс вызвали два последовавших друг за другом инцидента, связанных с осквернением около 80 могил на еврейском кладбище к северо-востоку от Страсбурга, а также падением стелы на месте бывшей главной синагоги Страсбурга. Последнее происшествие, правда, оказалось не "актом антисемитизма", как поспешили заявить некоторые видные политики, а результатом дорожно-транспортного происшествия: один из местных жителей в ночь с пятницы на субботу, не справившись с управлением автомобиля, задел гранитный памятник, после чего уехал, не вызвав полицию.