Власти Венесуэлы задержали двоих подозреваемых в атаке на систему электроснабжения страны

КАРАКАС, 12 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы задержали двух человек по обвинению в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. Об этом сообщил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Мы поймали двух человек, которые пытались вывести из строя систему связи ГЭС на водохранилище Гури", - сказал он в обращении к гражданам страны, которое транслируется в приложении Periscope.

По словам Мадуро, в настоящее время задержанные дают показания. "Виновные в этих тяжких преступлениях против прав человека, против мира, виновные в предательстве родины должны ответить перед законом", - отметил президент.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По сведениям электрической компании Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.