СМИ: истребитель ВВС Японии совершил вынужденную посадку в гражданском аэропорту

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель ВВС Японии F-4 совершил во вторник вынужденную посадку в гражданском аэропорту Комацу в центральной части острова Хонсю. Как сообщает информационное агентство Kyodo, двое пилотов самолета не пострадали.

Истребитель принимал участие в учениях над Японским морем, однако в ходе полета у него возникли проблемы с двигателем.

В результате вынужденной посадки была на время перекрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта, что привело к сбою в графике полетов гражданских лайнеров.

В ВВС Японии имеется более семидесяти устаревших, но несколько раз модернизированных истребителей F-4 производства американской корпорации McDonnel Douglas. В настоящее время началась их замена на новейшие боевые самолеты F-35 Lightning производства корпорации Lockheed Martin.