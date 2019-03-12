Циклон нарушил воздушное сообщение между Сахалином и Курилами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Авиарейсы по направлению Южно-Сахалинск - Южно-Курильск (остров Кунашир Большой Курильской гряды) во вторник отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в справочной Международного аэропорта Южно-Сахалинск.

Ранее сообщалось о том, что синоптики прогнозировали на 12 марта приход в область мощного циклона, который принесет на Сахалин и Курилы сильный мокрый снег и штормовой, местами ураганный ветер.

"Сейчас с Курилами из-за метеоусловий связь нарушена. В Южно-Курильск отменены вылеты самолетов, в Курильск запланированы рейсы на поздний вечер, но они, скорее всего, тоже отменятся, так как по прогнозу погода будет плохой до конца недели", - сообщил собеседник агентства.

По информации аэропорта, пассажиры в предоставлении гостиниц не нуждаются. Точное их количество и информация о вылете пока не уточняется.

Во вторник на Сахалине пасмурная, но преимущественно спокойная погода, местами идет мокрый снег, температура воздуха от минус одного до минус трех градусов. На Курильских островах сильные осадки, метель, плохая видимость на дорогах, ветер с порывами от штормового до ураганного.