СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками полиции под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 11 марта. /ТАСС/. Следователи Воронежской области возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками Новоусманского районного отдела полиции. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Елена Мануковская.

"По факту неправомерных действий сотрудников отдела МВД России по Новоусманскому району следователями СК по региону возбуждено углового дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом действий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций"), - сообщила Мануковская.

По ее словам, операция проводится совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ. "Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В интересах следствия иная информация пока не разглашается", - добавила Мануковская.

Как уточнил источник ТАСС в силовых структурах, уголовное дело возбуждено по факту преступления, в нем пока нет обвиняемых. "Идет допрос начальника Новоусманского районного отдела полиции Анатолия Уварова. Он в данный момент не задержан, возможно, подробности будут поздно ночью", - сказал собеседник агентства.