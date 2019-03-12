Камчатская фирма подозревается в невозврате из Литвы валюты за экспортированного краба

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 марта. /ТАСС/. Камчатская таможня возбудила уголовное дело о невозврате почти полмиллиона долларов США от экспорта в Литву краба, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

"В Россию не вернулись $438,5 тыс. за вывезенные в Литовскую республику варёно-мороженые конечности краба-стригуна. По факту нарушение валютного законодательства в крупном размере возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что внешнеэкономический контракт на поставку в Литву более 103 тонн конечностей краба заключила камчатская рыболовецкая компания. Краб был вывезен в полном объеме в 2016 году. Его общая стоимость составила $478,4 тыс.

"Согласно контрактам, заключенным российской и литовской компаниями, оплата за экспортированного краба должна была поступить на счет российской фирмы до конца 2018 года. Однако иностранная фирма перечислила лишь $39,9 тыс. (8% от суммы контракта). По истечению сроков остаток суммы за отправленный в Литву краб в Россию так и не вернулся", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что руководство компании не предприняло никаких действий по возврату валюты из-за границы, хотя к этому его обязывает валютное законодательство.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации").