В массовом ДТП из-за открытого колодца на дороге в Кемерове пострадали четыре человека

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали и госпитализированы после крупного ДТП в центре Кемерова. Столкновение четырех автомобилей произошло утром во вторник, когда один из водителей пытался объехать открытый дорожный люк и выехал на встречную полосу, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД Кемеровской области.

"По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ увидел открытый люк, попытался объехать его и выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с иномаркой, которую отбросило еще на два автомобиля <…> В ДТП пострадали 4 человека, они госпитализированы, диагнозы устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также пояснили, что рядом с открытым дорожным люком в момент ДТП стояли предупреждающие знаки "Дорожные работы" и "Объезд препятствия справа", требование которых, по предварительным данным, нарушил автомобилист. Ведется расследование происшествия.