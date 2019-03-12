Полиция проводит рейд на одном из крупнейших продуктовых рынков "Фуд Сити" в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков "Фуд Сити", расположенном на Калужском шоссе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром во вторник территория "Фуд Сити" на 22-м км Калужского шоссе была блокирована силами бойцов Росгвардии. Внутрь никого не пускают, на территории рынка полицейские проводят досмотр его сотрудников и ведут обыски", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, в связи с чем проводится рейд и задержан ли кто-либо.

В понедельник аналогичные мероприятия прошли на территории столичного торгового комплекса "Москва" и на рынке "Садовод". Там правоохранители задержали нескольких человек.